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Обстрелы Харьковщины: по Двуречной били не раз, в Купянск прилетели ракеты

Происшествия 11:20   15.02.2023
Оксана Горун
Обстрелы Харьковщины: по Двуречной били не раз, в Купянск прилетели ракеты Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция Харьковщины сообщила подробности о последствиях обстрелов региона за минувшие сутки.

«14 февраля в зоне огневого поражения находились города и села на Купянском и Чугуевском направлениях. Населенные пункты Купянщины россияне обстреляли из артиллерии и нанесли ракетный удар. Взрывные волны повредили несколько частных домов местных жителей и сельский дом культуры. В Купянске в результате ракетных обстрелов поврежден многоэтажный жилой дом», — перечислили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Утром 15 февраля армия РФ обстреляла Купянск - разрушения
Фото: telegram Олега Синегубова

Кроме Купянска, враг терроризировал и Двуречную — этот населенный пункт обстреляли несколько раз за сутки.

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«Информация о пострадавших в полицию не поступала», — отметили полицейские.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 11:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины сообщила подробности о последствиях обстрелов региона за минувшие сутки".