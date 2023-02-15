Обстрелы Харьковщины: по Двуречной били не раз, в Купянск прилетели ракеты

Полиция Харьковщины сообщила подробности о последствиях обстрелов региона за минувшие сутки.

«14 февраля в зоне огневого поражения находились города и села на Купянском и Чугуевском направлениях. Населенные пункты Купянщины россияне обстреляли из артиллерии и нанесли ракетный удар. Взрывные волны повредили несколько частных домов местных жителей и сельский дом культуры. В Купянске в результате ракетных обстрелов поврежден многоэтажный жилой дом», — перечислили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме Купянска, враг терроризировал и Двуречную — этот населенный пункт обстреляли несколько раз за сутки.

«Информация о пострадавших в полицию не поступала», — отметили полицейские.