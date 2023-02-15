Обстріли Харківщини: по Дворічній били не раз, до Куп’янська прилетіли ракети
Поліція Харківщини повідомила подробиці про наслідки обстрілів регіону минулої доби.
“14 лютого у зоні вогневого ураження перебували міста та села на Куп’янському та Чугуївському напрямках. Населені пункти Куп’янщини росіяни обстріляли з артилерії та завдали ракетного удару. Вибухові хвилі пошкодили кілька приватних будинків місцевих мешканців та сільський будинок культури. У Куп’янську внаслідок ракетного обстрілу пошкоджений багатоповерховий житловий будинок”, – перерахували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Окрім Куп’янська, ворог тероризував і Дворічну – цей населений пункт обстріляли кілька разів на добу.
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“Інформація про постраждалих до поліції не надходила”, – зазначили поліцейські.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 11:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини повідомила подробиці про наслідки обстрілів регіону минулої доби".