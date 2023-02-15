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Обстріли Харківщини: по Дворічній били не раз, до Куп’янська прилетіли ракети

Події 11:20   15.02.2023
Оксана Горун
Обстріли Харківщини: по Дворічній били не раз, до Куп’янська прилетіли ракети

Поліція Харківщини повідомила подробиці про наслідки обстрілів регіону минулої доби.

“14 лютого у зоні вогневого ураження перебували міста та села на Куп’янському та Чугуївському напрямках. Населені пункти Куп’янщини росіяни обстріляли з артилерії та завдали ракетного удару. Вибухові хвилі пошкодили кілька приватних будинків місцевих мешканців та сільський будинок культури. У Куп’янську внаслідок ракетного обстрілу пошкоджений багатоповерховий житловий будинок”, – перерахували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вранці 15 лютого армія РФ обстріляла Куп'янськ - руйнування

Окрім Куп’янська, ворог тероризував і Дворічну – цей населений пункт обстріляли кілька разів на добу.

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“Інформація про постраждалих до поліції не надходила”, – зазначили поліцейські.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 11:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини повідомила подробиці про наслідки обстрілів регіону минулої доби".