Обстріли Харківщини: по Дворічній били не раз, до Куп’янська прилетіли ракети

Поліція Харківщини повідомила подробиці про наслідки обстрілів регіону минулої доби.

“14 лютого у зоні вогневого ураження перебували міста та села на Куп’янському та Чугуївському напрямках. Населені пункти Куп’янщини росіяни обстріляли з артилерії та завдали ракетного удару. Вибухові хвилі пошкодили кілька приватних будинків місцевих мешканців та сільський будинок культури. У Куп’янську внаслідок ракетного обстрілу пошкоджений багатоповерховий житловий будинок”, – перерахували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Окрім Куп’янська, ворог тероризував і Дворічну – цей населений пункт обстріляли кілька разів на добу.

“Інформація про постраждалих до поліції не надходила”, – зазначили поліцейські.