ЦПАУ и служба «15-62» заявки на замену окон не принимают — мэрия Харькова

В Харьковском горсовете заявили о дезинформации относительно замены окон в домах, поврежденных в результате обстрелов российской армии.

«Сегодня на некоторых информационных ресурсах — сайтах и Telegram-каналах — была распространена информация о том, что горожане якобы могут подать заявку на замену выбитых окон через портал «Дія», а также Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) и диспетчерскую службу «15-62″. Эта информация не соответствует действительности», — отметили в горсовете.

В мэрии отметили, что заявки о поврежденном имуществе принимаются через «Дію», но ни ЦПАУ, ни служба «15-62» заявки на замену окон не принимают.

Читайте также: Харьковчане с начала войны подали более 66 тысяч обращений по ремонту окон