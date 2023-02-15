ЦПАУ и служба «15-62» заявки на замену окон не принимают — мэрия Харькова
Фото: Харьковский горсовет
В Харьковском горсовете заявили о дезинформации относительно замены окон в домах, поврежденных в результате обстрелов российской армии.
«Сегодня на некоторых информационных ресурсах — сайтах и Telegram-каналах — была распространена информация о том, что горожане якобы могут подать заявку на замену выбитых окон через портал «Дія», а также Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) и диспетчерскую службу «15-62″. Эта информация не соответствует действительности», — отметили в горсовете.
В мэрии отметили, что заявки о поврежденном имуществе принимаются через «Дію», но ни ЦПАУ, ни служба «15-62» заявки на замену окон не принимают.
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- • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 22:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете заявили о дезинформации относительно замены окон в домах, поврежденных в результате обстрелов российской армии.".