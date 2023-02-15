ЦНАПи і служба “15-62” заявки на заміну вікон не приймають – мерія Харкова

У Харківській міськраді заявили про дезінформацію щодо заміни вікон у будинках, пошкоджених внаслідок обстрілів російської армії.

“Сьогодні на деяких інформаційних ресурсах – сайтах і Telegram-каналах – була поширена інформація про те, що містяни нібито можуть подати заявку на заміну вибитих вікон через портал “Дія”, а також Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) та диспетчерську службу “15-62″. Ця інформація не відповідає дійсності”, – зазначили у міськраді.

У мерії зазначили, що заявки про пошкоджене майно приймаються через “Дію”, але ані ЦНАПи, ані служба “15-62” заявки щодо заміни вікон не приймають.