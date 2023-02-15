ЦНАПи і служба “15-62” заявки на заміну вікон не приймають – мерія Харкова
У Харківській міськраді заявили про дезінформацію щодо заміни вікон у будинках, пошкоджених внаслідок обстрілів російської армії.
“Сьогодні на деяких інформаційних ресурсах – сайтах і Telegram-каналах – була поширена інформація про те, що містяни нібито можуть подати заявку на заміну вибитих вікон через портал “Дія”, а також Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) та диспетчерську службу “15-62″. Ця інформація не відповідає дійсності”, – зазначили у міськраді.
У мерії зазначили, що заявки про пошкоджене майно приймаються через “Дію”, але ані ЦНАПи, ані служба “15-62” заявки щодо заміни вікон не приймають.
Читайте також: Харків’яни з початку війни подали понад 66 тисяч звернень щодо ремонту вікон
Новини за темою:
Ви читали новину: «ЦНАПи і служба “15-62” заявки на заміну вікон не приймають – мерія Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 22:00;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міськраді заявили про дезінформацію щодо заміни вікон у будинках, пошкоджених внаслідок обстрілів російської армії.".