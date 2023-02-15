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В Харькове продлили время работы государственных ветклиник (график, контакты)

Общество 09:33   15.02.2023
Оксана Горун
В Харькове продлили время работы государственных ветклиник (график, контакты)

Пять ветклиник будут работать с 8:00 до 17:00, еще одна (на Фонвизина) — до 20:00.

«Уважаемые харьковчане и жители области! Обращаем ваше внимание, что время работы государственных больниц ветеринарной медицины региона продлено. Если ваши любимцы нуждаются в помощи ветеринаров, то можете обращаться», — сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Там также опубликовали новый график работы ветклиник, их адреса и контакты врачей.

Расписание работы государственных ветклиник в Харькове

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 февраля 2023 в 09:33;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять ветклиник будут работать с 8:00 до 17:00, еще одна (на Фонвизина) — до 20:00".