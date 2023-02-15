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У Харкові подовжили час роботи державних ветклінік (графік, контакти)

Суспільство 09:33   15.02.2023
Оксана Горун
У Харкові подовжили час роботи державних ветклінік (графік, контакти)

П’ять ветклінік працюватимуть з 8:00 до 17:00, ще одна (на Фонвізіна) – до 20:00.

“Шановні харків’яни та мешканці області! Звертаємо вашу увагу на те, що час роботи державних лікарень ветеринарної медицини регіону подовжено. Якщо ваші улюбленці потребують допомоги ветеринарів, то можете звертатися”, – повідомили у пресслужбі Держпродспоживслужби у Харківській області.

Там також опублікували новий графік роботи ветклінік, їхні адреси та контакти лікарів.

Розклад роботи державних ветклінік у Харкові

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 09:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять ветклінік працюватимуть з 8:00 до 17:00, ще одна (на Фонвізіна) – до 20:00".