У Харкові подовжили час роботи державних ветклінік (графік, контакти)

П’ять ветклінік працюватимуть з 8:00 до 17:00, ще одна (на Фонвізіна) – до 20:00.

“Шановні харків’яни та мешканці області! Звертаємо вашу увагу на те, що час роботи державних лікарень ветеринарної медицини регіону подовжено. Якщо ваші улюбленці потребують допомоги ветеринарів, то можете звертатися”, – повідомили у пресслужбі Держпродспоживслужби у Харківській області.

Там також опублікували новий графік роботи ветклінік, їхні адреси та контакти лікарів.