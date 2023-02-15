У Харкові подовжили час роботи державних ветклінік (графік, контакти)
П’ять ветклінік працюватимуть з 8:00 до 17:00, ще одна (на Фонвізіна) – до 20:00.
“Шановні харків’яни та мешканці області! Звертаємо вашу увагу на те, що час роботи державних лікарень ветеринарної медицини регіону подовжено. Якщо ваші улюбленці потребують допомоги ветеринарів, то можете звертатися”, – повідомили у пресслужбі Держпродспоживслужби у Харківській області.
Там також опублікували новий графік роботи ветклінік, їхні адреси та контакти лікарів.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2023 в 09:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять ветклінік працюватимуть з 8:00 до 17:00, ще одна (на Фонвізіна) – до 20:00".