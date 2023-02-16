25 тысяч гривен. Кому в Харьковской области платят больше всего

В Харьковской области актуальны почти 1000 вакансий, сообщает ХОВА данные Областной службы занятости.

1. Маляр – 25 000 грн.

2. Комплектовщик мебели – 22 000 грн.

3. Служащий на складе (кладовщик) – 20 000 грн.

4. Главный энергетик – 17 000 грн.

5. Оператор видеозаписи – 15 000 грн.

6. Учитель специального образования – 12 000 грн.

7. Журналист – 10000 грн.

8. Специалист по социальной работе – 9000 грн.

9. Слесарь аварийно возобновляемых работ – 7 500 грн.

10. Делопроизводитель – 7 000 грн.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы обращайтесь в телеграммы или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам:

095 138 72 96;

063 847 83 67;

099 056 28 00;

099 020 87 21;

096 055 48 69.

С понедельника по пятницу, с 9:00 до 15:00 – 057 732 19 28.

Информацию о режиме работы центров занятости см. здесь.