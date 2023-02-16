25 тысяч гривен. Кому в Харьковской области платят больше всего
В Харьковской области актуальны почти 1000 вакансий, сообщает ХОВА данные Областной службы занятости.
1. Маляр – 25 000 грн.
2. Комплектовщик мебели – 22 000 грн.
3. Служащий на складе (кладовщик) – 20 000 грн.
4. Главный энергетик – 17 000 грн.
5. Оператор видеозаписи – 15 000 грн.
6. Учитель специального образования – 12 000 грн.
7. Журналист – 10000 грн.
8. Специалист по социальной работе – 9000 грн.
9. Слесарь аварийно возобновляемых работ – 7 500 грн.
10. Делопроизводитель – 7 000 грн.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы обращайтесь в телеграммы или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам:
095 138 72 96;
063 847 83 67;
099 056 28 00;
099 020 87 21;
096 055 48 69.
С понедельника по пятницу, с 9:00 до 15:00 – 057 732 19 28.
Информацию о режиме работы центров занятости см. здесь.
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- • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 17:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области актуальны почти 1000 вакансий, сообщает ХОВА данные Областной службы занятости.".