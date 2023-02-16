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25 тисяч гривень. Кому на Харківщині платять найбільше

Суспільство 17:09   16.02.2023
Оксана Якушко
25 тисяч гривень. Кому на Харківщині платять найбільше

На Харківщині актуальні майже 1000 вакансій, повідомляє ХОВА дані Обласної служби зайнятості.

  1. Маляр – 25 000 грн.
  2. Комплектувальник меблів – 22 000 грн.
  3. Службовець на складі (комірник) – 20 000 грн.
  4. Головний енергетик – 17 000 грн.
  5. Оператор відеозапису – 15 000 грн.
  6. Вчитель спеціальної освіти – 12 000 грн.
  7. Журналіст – 10 000 грн.
  8. Фахівець із соціальної роботи – 9 000 грн.
  9. Слюсар аварійно-відновлюваних робіт – 7 500 грн.
  10. Діловод – 7 000 грн.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням .

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь до телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 095 138 72 96
;
063 847 83 67;
099 056 28 00;
099020 87 21;
096 055 48 69.

З понеділка до п’ятниці, з 9:00 до 15:00 – 057 732 19 28.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості див .

Читайте також: Кому в Харкові пропонують зарплату більше 20 000 грн – Служба зайнятості

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 17:09;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині актуальні майже 1000 вакансій, повідомляє ХОВА дані Обласної служби зайнятості.".