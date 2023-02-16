25 тисяч гривень. Кому на Харківщині платять найбільше

На Харківщині актуальні майже 1000 вакансій, повідомляє ХОВА дані Обласної служби зайнятості.

Маляр – 25 000 грн. Комплектувальник меблів – 22 000 грн. Службовець на складі (комірник) – 20 000 грн. Головний енергетик – 17 000 грн. Оператор відеозапису – 15 000 грн. Вчитель спеціальної освіти – 12 000 грн. Журналіст – 10 000 грн. Фахівець із соціальної роботи – 9 000 грн. Слюсар аварійно-відновлюваних робіт – 7 500 грн. Діловод – 7 000 грн.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням .

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь до телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 095 138 72 96

;

063 847 83 67;

099 056 28 00;

099020 87 21;

096 055 48 69.

З понеділка до п’ятниці, з 9:00 до 15:00 – 057 732 19 28.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості див .