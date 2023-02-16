25 тисяч гривень. Кому на Харківщині платять найбільше
На Харківщині актуальні майже 1000 вакансій, повідомляє ХОВА дані Обласної служби зайнятості.
- Маляр – 25 000 грн.
- Комплектувальник меблів – 22 000 грн.
- Службовець на складі (комірник) – 20 000 грн.
- Головний енергетик – 17 000 грн.
- Оператор відеозапису – 15 000 грн.
- Вчитель спеціальної освіти – 12 000 грн.
- Журналіст – 10 000 грн.
- Фахівець із соціальної роботи – 9 000 грн.
- Слюсар аварійно-відновлюваних робіт – 7 500 грн.
- Діловод – 7 000 грн.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням .
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь до телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 095 138 72 96
;
063 847 83 67;
099 056 28 00;
099020 87 21;
096 055 48 69.
З понеділка до п’ятниці, з 9:00 до 15:00 – 057 732 19 28.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості див .
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 17:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині актуальні майже 1000 вакансій, повідомляє ХОВА дані Обласної служби зайнятості.".