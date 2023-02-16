«Прилетело в 50 см от головы» — харьковский поэт получил контузию на фронте

О своей контузии поэт Артем Полежака сам сообщил в соцсетях.

«П…ский танк разобрал нашу позицию на запчасти. Мне прилетело буквально в 50 см от головы. Пришел в себя, засыпанный песком, ничего не понимая. Шапочку потерял… Четенько в калиматор попал осколок, сбил с планки и отправил в калиматорную Вальгаллу», — рассказал о последствиях Полежака.

Сейчас он лечится после контузии.

«В голове гудит, «недочуваю» (что в моем возрасте, в принципе…), а главное, слегконца нарушена координация и не могу долго идти. Ну ничего, утром сестра сделала капельницу, дала таблеток, и я уже в тепле, так что 4.5.0″, — поделился поэт.

Полежака — автор поэтических сборников «Стихи о жизни» и «Навісні пісні». До какого-то момента писал и на русском, и на украинском языках. Коренной харьковчанин. В апреле 2022 года вступил пехотинцем в ряды Нацгвардии. Получил специальность пулеметчика. Участвовал в Харьковском контрнаступлении, в частности — освобождении Балаклеи и Купянска.