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«Прилетело в 50 см от головы» — харьковский поэт получил контузию на фронте

Происшествия 09:45   16.02.2023
Оксана Горун
«Прилетело в 50 см от головы» — харьковский поэт получил контузию на фронте

О своей контузии поэт Артем Полежака сам сообщил в соцсетях.

«П…ский танк разобрал нашу позицию на запчасти. Мне прилетело буквально в 50 см от головы. Пришел в себя, засыпанный песком, ничего не понимая. Шапочку потерял… Четенько в калиматор попал осколок, сбил с планки и отправил в калиматорную Вальгаллу», — рассказал о последствиях Полежака.

Сейчас он лечится после контузии.

«В голове гудит, «недочуваю» (что в моем возрасте, в принципе…), а главное, слегконца нарушена координация и не могу долго идти. Ну ничего, утром сестра сделала капельницу, дала таблеток, и я уже в тепле, так что 4.5.0″, — поделился поэт.

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    • Полежака — автор поэтических сборников «Стихи о жизни» и «Навісні пісні». До какого-то момента писал и на русском, и на украинском языках. Коренной харьковчанин. В апреле 2022 года вступил пехотинцем в ряды Нацгвардии. Получил специальность пулеметчика. Участвовал в Харьковском контрнаступлении, в частности — освобождении Балаклеи и Купянска.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 февраля 2023 в 09:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О своей контузии поэт Артем Полежака сам сообщил в соцсетях".