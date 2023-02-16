“Прилетіло за 50 см від голови” – харківський поет отримав контузію на фронті
Про свою контузію поет Артем Полежака сам повідомив у соцмережах.
“П…ський танк розібрав нашу позицію на запчастини. Мені прилетіло буквально в 50см від голови, отямився, засипаний піском, нічого не розуміючи. Шапочку потіряв. Чотєнько в каліматор влучив осколок, збив з планки і відправив в каліматорну Вальгалу”, – розповів про наслідки Полежака.
Нині він лікується після контузії.
“В голові гуде, недочуваю (шо в моєму віці, в принципі…), а главне, слєгонца порушено координацію і не можу довго йти. Ну нічо, зранку сестра зробила крапельницю, дала таблеток, і я вже в теплі, так шо 4.5.0“, – поділився поет.
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Полежака – автор поетичних збірок “Вірші про життя” та “Навісні пісні”. До якогось моменту писав і російською, і українською мовами. Корінний харків’янин. У квітні 2022 року вступив піхотинцем до лав Нацгвардії. Здобув спеціальність кулеметника. Брав участь у Харківському контрнаступі, зокрема – звільненні Балаклії та Куп’янська.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2023 в 09:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про свою контузію поет Артем Полежака сам повідомив у соцмережах".