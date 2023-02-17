Харьковчанка Марта Федина стала лучшей синхронисткой Европы

Европейская лига плавания присудила харьковской спортсменке свою награду — LEN Awards. Об этом сообщили на официальном сайте организации.

«Украина получила некоторые положительные новости в эти смутные времена, благодаря артистическому плаванию великолепной Марты Фединой», — прокомментировали награду украинки в Европейской лиге плавания (LEN).

Марту Федину эксперты лиги назвали героем лета «с двумя чемпионскими титулами и шестью золотыми медалями Европы». 21-летняя харьковчанка Марта набрала 60% голосов экспертов и болельщиков. В голосовании принимали участие около 70 тысяч человек. В тройку лучших по итогам голосования вместе с Фединой вошли итальянка Линда Черрути и австрийка Василика Александри.

Таким образом синхронистка победила в номинации «Лучшая спортсменка Европы в артистическом плавании по итогам 2022 года».

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В 2022 году сборная Украины по синхронному плаванию триумфально выступила на чемпионате Европы, завоевав 8 золотых наград в 8 финалах Чемпионата Европы по водным видам спорта в Риме и первое общекомандное место. Марта Федина выступала не только в группе, но и соло, где завоевала два «золота». Также она стала двукратной серебряной медалисткой и обладательницей трех бронзовых медалей на чемпионате мира в Будапеште-2022.