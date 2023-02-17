Live
  • П’ятниця 17.02.2023
    • Харків
  •   -5°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.1
    • 🟢

Харків’янка Марта Фєдіна стала найкращою синхроністкою Європи

Світ 11:02   17.02.2023
Оксана Горун
Харків’янка Марта Фєдіна стала найкращою синхроністкою Європи

Європейська ліга плавання присудила харківській спортсменці свою нагороду – LEN Awards. Про це повідомили на офіційному сайті організації.

“Україна отримала деякі позитивні новини в ці смутні часи завдяки артистичному плаванню чудової Марти Фєдіної”, – прокоментували нагороду українки в Європейській лізі плавання (LEN).

Марту Фєдіну експерти ліги назвали героїнею літа “з двома чемпіонськими титулами та шістьма золотими медалями Європи”. 21-річна харків’янка Марта набрала 60% голосів експертів та вболівальників. У голосуванні брали участь близько 70 тисяч людей. До трійки найкращих за підсумками голосування разом із Фєдіною увійшли італійка Лінда Черруті та австрійка Васіліка Олександрі.

Таким чином синхроністка перемогла в номінації “Найкраща спортсменка Європи в артистичному плаванні за підсумками 2022 року”.

  • Читайте також: Жадан отримав польську нагороду за внесок у боротьбу за права людини

    • У 2022 році збірна України з синхронного плавання тріумфально виступила на чемпіонаті Європи, здобувши 8 золотих нагород у 8 фіналах Чемпіонату Європи з водних видів спорту в Римі та перше загальнокомандне місце. Марта Фєдіна виступала не лише в групі, а й соло, де завоювала два “золота”. Також вона стала дворазовою срібною медалісткою та володаркою трьох бронзових медалей на чемпіонаті світу в Будапешті-2022.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    17:34
    Жадан отримав польську нагороду за внесок у боротьбу за права людини

  • Категорії: Світ, Спорт, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Харків’янка Марта Фєдіна стала найкращою синхроністкою Європи»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 11:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Європейська ліга плавання присудила харківській спортсменці свою нагороду – LEN Awards. Про це повідомили на офіційному сайті організації".