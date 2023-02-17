Харків’янка Марта Фєдіна стала найкращою синхроністкою Європи

Європейська ліга плавання присудила харківській спортсменці свою нагороду – LEN Awards. Про це повідомили на офіційному сайті організації.

“Україна отримала деякі позитивні новини в ці смутні часи завдяки артистичному плаванню чудової Марти Фєдіної”, – прокоментували нагороду українки в Європейській лізі плавання (LEN).

Марту Фєдіну експерти ліги назвали героїнею літа “з двома чемпіонськими титулами та шістьма золотими медалями Європи”. 21-річна харків’янка Марта набрала 60% голосів експертів та вболівальників. У голосуванні брали участь близько 70 тисяч людей. До трійки найкращих за підсумками голосування разом із Фєдіною увійшли італійка Лінда Черруті та австрійка Васіліка Олександрі.

Таким чином синхроністка перемогла в номінації “Найкраща спортсменка Європи в артистичному плаванні за підсумками 2022 року”.

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У 2022 році збірна України з синхронного плавання тріумфально виступила на чемпіонаті Європи, здобувши 8 золотих нагород у 8 фіналах Чемпіонату Європи з водних видів спорту в Римі та перше загальнокомандне місце. Марта Фєдіна виступала не лише в групі, а й соло, де завоювала два “золота”. Також вона стала дворазовою срібною медалісткою та володаркою трьох бронзових медалей на чемпіонаті світу в Будапешті-2022.