На Харьковщине двух лесничих подозревают в госизмене
Двух лесничих из Боровой подозревают в том, что они передавали древесину оккупантам, а те — строили себе блиндажи.
«По данным следствия, старший мастер леса Боровского лесничества ГП «Купянское лесное хозяйство» перешел на сторону врага. 64-летний лесничий добровольно вступил в должность «старшего мастера леса Боровского лесничества», незаконно созданного на базе украинского госпредприятия», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Предатель передавал древесину оккупантам — для строительства блиндажей и других фортификационных сооружений.
Еще один изменник — 36-летний мужчина — стал при оккупантах «лесничим» в фейковом лесничестве. Он также участвовал в снабжении захватчиков украинским лесом.
«До «карьеры» при оккупантах мужчина занимал должность мастера леса Боровского лесничества ГП «Купянское лесное хозяйство», — проинформировали прокуроры.
Обоих подозреваемых ищут.
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 10:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двух лесничих из Боровой подозревают в том, что они передавали древесину оккупантам, а те — строили себе блиндажи".