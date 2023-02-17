На Харьковщине двух лесничих подозревают в госизмене

Двух лесничих из Боровой подозревают в том, что они передавали древесину оккупантам, а те — строили себе блиндажи.

«По данным следствия, старший мастер леса Боровского лесничества ГП «Купянское лесное хозяйство» перешел на сторону врага. 64-летний лесничий добровольно вступил в должность «старшего мастера леса Боровского лесничества», незаконно созданного на базе украинского госпредприятия», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Предатель передавал древесину оккупантам — для строительства блиндажей и других фортификационных сооружений.

Еще один изменник — 36-летний мужчина — стал при оккупантах «лесничим» в фейковом лесничестве. Он также участвовал в снабжении захватчиков украинским лесом.

«До «карьеры» при оккупантах мужчина занимал должность мастера леса Боровского лесничества ГП «Купянское лесное хозяйство», — проинформировали прокуроры.

Обоих подозреваемых ищут.