На Харківщині двох лісничих підозрюють у держзраді

Двох лісничих із Борової підозрюють у тому, що вони передавали деревину окупантам, а ті – будували собі бліндажі.

“За даними слідства, старший майстер лісу Борівського лісництва ДП “Куп’янське лісове господарство” перейшов на бік ворога. 64-річний лісничий добровільно обійняв посаду “старшего мастера леса Боровского лесничества”, незаконно створеного на базі українського держпідприємства”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури

Зрадник передавав деревину окупантам – для будівництва бліндажів та інших фортифікаційних споруд.

Ще один зрадник – 36-річний чоловік – став за окупантів “лісничим” у фейковому лісництві. Він також брав участь у постачанні загарбників українським лісом.

“До “кар’єри” при окупантах чоловік обіймав посаду майстра лісу Борівського лісництва ДП “Куп’янське лісове господарство”, – поінформували прокурори.

Обох підозрюваних шукають.