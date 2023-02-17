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На Харківщині двох лісничих підозрюють у держзраді

Суспільство 10:11   17.02.2023
Оксана Горун
На Харківщині двох лісничих підозрюють у держзраді

Двох лісничих із Борової підозрюють у тому, що вони передавали деревину окупантам, а ті – будували собі бліндажі.

“За даними слідства, старший майстер лісу Борівського лісництва ДП “Куп’янське лісове господарство” перейшов на бік ворога. 64-річний лісничий добровільно обійняв посаду “старшего мастера леса Боровского лесничества”, незаконно створеного на базі українського держпідприємства”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури

Зрадник передавав деревину окупантам – для будівництва бліндажів та інших фортифікаційних споруд.

Ще один зрадник – 36-річний чоловік – став за окупантів “лісничим” у фейковому лісництві. Він також брав участь у постачанні загарбників українським лісом.

“До “кар’єри” при окупантах чоловік обіймав посаду майстра лісу Борівського лісництва ДП “Куп’янське лісове господарство”, – поінформували прокурори.

Обох підозрюваних шукають.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 10:11;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох лісничих із Борової підозрюють у тому, що вони передавали деревину окупантам, а ті – будували собі бліндажі".