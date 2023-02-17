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С украинского урожая платила в бюджет РФ: на Харьковщине поймали коллаборантку

Общество 10:28   17.02.2023
Оксана Горун
С украинского урожая платила в бюджет РФ: на Харьковщине поймали коллаборантку

Коллаборантку из Купянского района подозревают в торговле украинским урожаем и уплате «налогов» в РФ.

Деятельница попалась во время стабилизационных мероприятий, которые проводят правоохранители в освобожденных районах Харьковской области.

«Злоумышленницей оказалась заместитель директора одной из агрофирм Купянского района, — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. — Во время захвата части региона она пошла на сотрудничество с врагом. Установив тесные рабочие и идеологические связи, женщина предложила оккупантам свою помощь в незаконном вывозе украинских сельхозпродуктов с востока Украины».

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры уточнила, что подозреваемой 56 лет. Она — сотрудница предприятия, специализирующегося на выращивании зерновых, бобовых и масличных культур.

На Харьковщине поймали коллаборантку, торговавшую с оккупантами и платившую в бюджет РФ 2

По информации СБУ, женщина «перерегистрировала» агробизнес в местной оккупационной администрации, получила «Патент на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферу обслуживания населения». А затем развернула бурную деятельность.

«Злоумышленница реализовала продукцию на сумму около пяти миллионов российских рублей. По условиям заключенного контракта пять процентов от дохода поступили в бюджет рф», — отметил Абдула.

Помимо торговли с врагом, сторонница «русского мира» предоставила оккупантам доступ к своим логистическим складам. Там размещали и ремонтировали российскую военную технику.

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«После деоккупации района женщина осталась в поселке и надеялась избежать наказания. Однако сотрудники СБУ разоблачили ее преступную деятельность и задержали», — проинформировал спикер УСБУ.

На Харьковщине поймали коллаборантку, торговавшую с оккупантами и платившую в бюджет РФ 3

Сейчас «бизнесвумен» задержали и сообщили ей о подозрении в коллаборационизме. Решают вопрос ее содержания под стражей.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 10:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коллаборантку из Купянского района подозревают в торговле украинским урожаем и уплате «налогов» в РФ".