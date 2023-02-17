З українського врожаю платила в бюджет РФ: на Харківщині спіймали колаборантку
Колаборантку з Куп’янського району підозрюють у торгівлі українським урожаєм та сплаті “податків” у РФ.
Діячка попалася під час стабілізаційних заходів, які проводять правоохоронці у звільнених районах Харківської області.
“Зловмисницею виявилася заступниця директора однієї з агрофірм Куп’янського району, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. – Під час захоплення частини регіону, вона пішла на співпрацю з ворогом. Встановивши тісні робочі та ідеологічні зв’язки, жінка запропонувала окупантам свою допомогу в незаконному вивезенні українських сільгосппродуктів зі сходу України”.
Пресслужба Харківської обласної прокуратури уточнила, що підозрюваній 56 років. Вона – співробітниця підприємства, що спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових та олійних культур.
За інформацією СБУ, жінка “перереєструвала” агробізнес у місцевій окупаційній адміністрації, отримала “Патент на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферы обслуживания населения”. А потім розгорнула бурхливу діяльність.
“Зловмисниця реалізувала продукцію на суму близько п’яти мільйонів російських рублів. За умовами укладеного договору п’ять відсотків від доходу надійшли до бюджету рф”, – зазначив Абдула.
Крім торгівлі з ворогом, прихильниця “русского мира” надала окупантам доступ до своїх логістичних складів. Там розміщували та ремонтували російську військову техніку.
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“Після деокупації району, жінка залишилась у селищі і сподівалась уникнути покарання. Однак співробітники СБУ викрили її злочинну діяльність і затримали”, – поінформував речник УСБУ.
Наразі “бізнесвумен” затримали та повідомили їй про підозру в колабораціонізмі. Вирішують питання її утримання під вартою.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2023 в 10:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колаборантку з Куп’янського району підозрюють у торгівлі українським урожаєм та сплаті “податків” у РФ".