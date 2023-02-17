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Шесть ракетных ударов нанесла армия РФ по Купянску за сутки — Генштаб

Происшествия 18:28   17.02.2023
Елена Нагорная
Шесть ракетных ударов нанесла армия РФ по Купянску за сутки — Генштаб

По меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись вражеским обстрелам в течение суток. По гражданской инфраструктуре Купянска, в частности, враг нанес 6 ракетных ударов, а по районам сел Крахмальное и Берестовое (вероятно, в Купянском районе, Генштаб ВСУ не уточняет — ред.) бил из авиации.

 Как сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00, в результате ракетных ударов по Купянску повреждены три частных дома и многоэтажка.

На Купянском направлении армия РФ также обстреляла населенные пункты Гряниковка, Кучеровка, Крахмальное и Берестовое. Возле Крахмального и Берестового враг также нанес авиаудары.

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На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать подразделения в приграничных с Украиной районах, однако наступательных группировок не обнаружено. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Веселое, Борисовка, Гатище, Волчанск, Тихое, Охримовка, Нестерное и Обуховка.

«Ворог основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Несет значительные потери в живой силе», — сообщили в Генштабе.

Угроза дальнейших российских ракетных ударов остается очень высокой по всей территории Украины, также сообщили в ведомстве.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 18:28;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись вражеским обстрелам в течение суток. По гражданской инфраструктуре Купянска, в частности, враг нанес 6 ракетных ударов, а по районам сел Крахмальное и Берестовое (вероятно, в Купянском районе, Генштаб ВСУ не уточняет — ред.) бил из авиации.".