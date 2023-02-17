Шість ракетних ударів завдала армія РФ по Куп’янську за добу – Генштаб

Щонайменше 15 населених пунктів Харківської області зазнали ворожих обстрілів протягом доби. По цивільній інфраструктурі Куп’янська, зокрема, ворог завдав 6 ракетних ударів, а по районах сіл Крохмальне та Берестове (ймовірно, у Куп’янському районі, Генштаб ЗСУ не уточнює – ред.) бив з авіації.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00, внаслідок ракетних ударів по Куп’янську пошкоджені три приватні будинки та багатоповерхівка.

На Куп’янському напрямку армія РФ обстріляла населені пункти Гряниківка, Кучерівка, Крохмальне і Берестове. Біля Крохмального та Берестового ворог також завдав авіаударів.

На Слобожанському напрямку супротивник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Веселе, Борисівка, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Охрімівка, Нестерне та Обухівка.

“Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Зазнає значних втрат у живій силі”, – повідомили в Генштабі.

Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України, попередили у відомстві.