ХАЦ выяснил имена лесничих, которых подозревают в снабжении оккупантов
Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ) сообщил подробности о коллаборантах, которым на днях заочно объявили подозрение.
Харьковская областная прокуратура на неделе сообщила о подозрении двум лесничим из Боровой.
«Как удалось установить Харьковскому антикоррупционному центру, речь идет о 36-летнем мастере леса Боровского лесничества ГП «Купянское лесное хозяйство» Приваловом Александре Александровиче и 64-летнем старшем мастере леса Боровского лесничества ГП «Купянское лесное хозяйство» Белике Алексее Сергеевиче. Об этом стало известно из сайта Офиса Генпрокурора Украины», — сообщили на сайте ХАЦ.
Мужчины в оккупации трудились в «Боровском лесничестве», незаконно созданном оккупантами на базе украинского госпредприятия. В частности — передавали древесину российским военным для строительства блиндажей и фортификаций.
» Белик работал старшим мастером леса с ноября 2017 года. Привалов стал при оккупантах «лесничим» в фейковом лесничестве и способствовал передаче украинского леса для нужд оккупационных властей. В тексте подозрения Привалову сказано, что он фактически возглавил Боровское лесничество и руководил работой структурного подразделения и подчиненных работников. По указаниям Привалова, древесина, находившаяся на балансе ГП «Купянское лесное хозяйство», передавалась оккупантам», — привели подробности антикоррупционеры.
Читайте также: ХАЦ выяснил имена лесничих, которых подозревают в снабжении оккупантов
Обоим лесничим о подозрениях в госизмене сообщили заочно. Их ищут.
Новости по теме:
Вы читали новость: «ХАЦ выяснил имена лесничих, которых подозревают в снабжении оккупантов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 22:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ) сообщил подробности о коллаборантах, которым на днях заочно объявили подозрение".