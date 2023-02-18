ХАЦ выяснил имена лесничих, которых подозревают в снабжении оккупантов

Харьковский антикоррупционный центр (ХАЦ) сообщил подробности о коллаборантах, которым на днях заочно объявили подозрение.

Харьковская областная прокуратура на неделе сообщила о подозрении двум лесничим из Боровой.

«Как удалось установить Харьковскому антикоррупционному центру, речь идет о 36-летнем мастере леса Боровского лесничества ГП «Купянское лесное хозяйство» Приваловом Александре Александровиче и 64-летнем старшем мастере леса Боровского лесничества ГП «Купянское лесное хозяйство» Белике Алексее Сергеевиче. Об этом стало известно из сайта Офиса Генпрокурора Украины», — сообщили на сайте ХАЦ.

Мужчины в оккупации трудились в «Боровском лесничестве», незаконно созданном оккупантами на базе украинского госпредприятия. В частности — передавали древесину российским военным для строительства блиндажей и фортификаций.

» Белик работал старшим мастером леса с ноября 2017 года. Привалов стал при оккупантах «лесничим» в фейковом лесничестве и способствовал передаче украинского леса для нужд оккупационных властей. В тексте подозрения Привалову сказано, что он фактически возглавил Боровское лесничество и руководил работой структурного подразделения и подчиненных работников. По указаниям Привалова, древесина, находившаяся на балансе ГП «Купянское лесное хозяйство», передавалась оккупантам», — привели подробности антикоррупционеры.

Обоим лесничим о подозрениях в госизмене сообщили заочно. Их ищут.