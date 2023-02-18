ХАЦ з’ясував імена лісничих, яких підозрюють у постачанні окупантів

Харківський антикорупційний центр (ХАЦ) повідомив подробиці про колаборантів, яким днями заочно оголосили підозру.

Харківська обласна прокуратура на тижні повідомила про підозру двом лісничим із Борової.

“Як вдалось встановити Харківському антикорупційному центру, мова йде про 36-річного майстра лісу Борівського лісництва ДП “Куп’янське лісове господарство” Привалова Олександра Олександровича та 64-річного старшого майстра лісу Борівського лісництва ДП “Куп’янське лісове господарство” Бєліка Олексія Сергійовича. Про це стало відомо з сайту Офісу Генпрокурора України”, – повідомили на сайті ХАЦ.

Чоловіки в окупації працювали в “Борівському лісництві”, незаконно створеному окупантами на базі українського держпідприємства. Зокрема – передавали деревину російським військовим для будівництва бліндажів та фортифікацій.

“Бєлік працював старшим майстром лісу з листопада 2017 року. Привалов став при окупантах “лесничим” у фейковому лісництві та сприяв передачі українського лісу для потреб окупаційної влади. В тексті підозри Привалову вказано, що він фактично очолив Борівське лісництво та керував роботою структурного підрозділу та підлеглих працівників. За вказівками Привалова, деревина, що перебувала на балансі ДП “Куп’янське лісове господарство”, передавалась окупантам”, – навели подробиці антикорупціонери.

Обом лісничим про підозри в держзраді повідомили заочно. Їх шукають.