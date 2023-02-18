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Воин 92 ОМБр из Харьковщины погиб под Сватово

Происшествия 16:40   18.02.2023
Оксана Горун
Воин 92 ОМБр из Харьковщины погиб под Сватово Фото: facebook Близнюковской громады

Старшему Сержанту 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко было 38 лет.

О гибели земляка сообщили в Близнюковской громаде.

«Новости ужасные. Еще один воин нашей громады, защитник Украины Денис Соколов из села Садовое возвращается домой на щите. Ему навсегда останется 38 лет. Старший сержант Денис Соколов нес службу в составе 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко», — написали в facebook громады.

Денис Соколов еще до начала полномасштабного вторжения РФ участвовал в АТО на Донбассе. В армию вернулся в первый же день войны — 24 февраля.

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«Денис Соколов погиб 14 февраля возле поселка Новоселовское Сватовского района Луганской области. У него остались двое детей, жена и родители, — сообщили земляки защитника Украины. — Знакомые вспоминают парня как искреннего, очень доброго и безотказного товарища. Наверное, в его окружении нет тех, кого он при жизни обидел, или причинил что-то плохое. Настолько светлым и дружелюбным человеком был погибший».

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 16:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Старшему Сержанту 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко было 38 лет".