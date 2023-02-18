Воин 92 ОМБр из Харьковщины погиб под Сватово

Старшему Сержанту 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко было 38 лет.

О гибели земляка сообщили в Близнюковской громаде.

«Новости ужасные. Еще один воин нашей громады, защитник Украины Денис Соколов из села Садовое возвращается домой на щите. Ему навсегда останется 38 лет. Старший сержант Денис Соколов нес службу в составе 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко», — написали в facebook громады.

Денис Соколов еще до начала полномасштабного вторжения РФ участвовал в АТО на Донбассе. В армию вернулся в первый же день войны — 24 февраля.

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«Денис Соколов погиб 14 февраля возле поселка Новоселовское Сватовского района Луганской области. У него остались двое детей, жена и родители, — сообщили земляки защитника Украины. — Знакомые вспоминают парня как искреннего, очень доброго и безотказного товарища. Наверное, в его окружении нет тех, кого он при жизни обидел, или причинил что-то плохое. Настолько светлым и дружелюбным человеком был погибший».