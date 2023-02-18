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Воїн 92 ОМБр із Харківщини загинув під Сватовим

Події 16:40   18.02.2023
Оксана Горун
Воїн 92 ОМБр із Харківщини загинув під Сватовим

Старшому Сержанту 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка було 38 років.

Про загибель земляка повідомили у Близнюківській громаді.

“Новини жахливі. Ще один воїн нашої громади, захисник України Денис Соколов із села Садове повертається додому на щиті. Йому назавжди залишиться 38 років. Старший сержант Денис Соколов ніс службу у складі 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка”, – написали у фейсбуці громади.

Денис Соколов ще до початку повномасштабного вторгнення РФ взяв участь в АТО на Донбасі. До армії повернувся в перший день війни — 24 лютого.

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“Денис Соколов загинув 14 лютого біля селища Новоселівське Сватівського району Луганської області. У нього залишилися двоє дітей, дружина та батьки, – повідомили земляки захисника України. – Знайомі згадують хлопця як щирого, надзвичайно доброго і безвідмовного товариша. Напевно, у його оточенні немає тих, кого б він за життя образив, чи заподіяв щось лихе. Настільки світлою і приязною людиною був загиблий”.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2023 в 16:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Старшому Сержанту 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка було 38 років".