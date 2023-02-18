Воїн 92 ОМБр із Харківщини загинув під Сватовим

Старшому Сержанту 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка було 38 років.

Про загибель земляка повідомили у Близнюківській громаді.

“Новини жахливі. Ще один воїн нашої громади, захисник України Денис Соколов із села Садове повертається додому на щиті. Йому назавжди залишиться 38 років. Старший сержант Денис Соколов ніс службу у складі 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка”, – написали у фейсбуці громади.

Денис Соколов ще до початку повномасштабного вторгнення РФ взяв участь в АТО на Донбасі. До армії повернувся в перший день війни — 24 лютого.

“Денис Соколов загинув 14 лютого біля селища Новоселівське Сватівського району Луганської області. У нього залишилися двоє дітей, дружина та батьки, – повідомили земляки захисника України. – Знайомі згадують хлопця як щирого, надзвичайно доброго і безвідмовного товариша. Напевно, у його оточенні немає тих, кого б він за життя образив, чи заподіяв щось лихе. Настільки світлою і приязною людиною був загиблий”.