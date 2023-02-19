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Что происходит на Купянском и Слобожанском направлениях. Информация Генштаба

Происшествия 18:20   19.02.2023
Елена Нагорная
Что происходит на Купянском и Слобожанском направлениях. Информация Генштаба

Районы по меньшей мере 10 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора и Строевка, пишет Генштаб.

На Купянском направлении военные РФ обстреляли населенные пункты Каменка, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестовое и Первомайское.

«Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — рассказали в Генштабе.

Также в ведомстве предупредили, что угроза нанесения ударов РФ остается высокой по всей территории Украины.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 18:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 10 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.".