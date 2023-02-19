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Що відбувається на Куп’янському та Слобожанському напрямках. Зведення Генштабу

Події 18:20   19.02.2023
Олена Нагорна
Що відбувається на Куп’янському та Слобожанському напрямках. Зведення Генштабу

Райони щонайменше 10 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори та Строївка.

На Куп’янському напрямку військові РФ обстріляли населені пункти Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове та Першотравневе.

“Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках”, – розповіли в Генштабі.

Також у відомстві попередили, що загроза завдання ударів РФ залишається високою по всій території України.

Читайте також: Армія РФ атакувала в районі Дворічної на Харківщині – Генштаб

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 18:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 10 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.".