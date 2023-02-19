Военные РФ обстреляли Волчанск, ранена женщина — Попова
В результате вражеского обстрела города Волчанск Харьковской области 19 февраля предварительно пострадала женщина.
Об этом сообщает советник председателя Харьковского облсовета волонтер Наталья Попова.
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 11:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского обстрела города Волчанск Харьковской области 19 февраля предварительно пострадала женщина.".