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Військові РФ обстріляли Вовчанськ, поранено жінку – Попова

Події 11:40   19.02.2023
Елена Нагорная
Військові РФ обстріляли Вовчанськ, поранено жінку – Попова

Внаслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ Харківської області 19 лютого попередньо постраждала жінка.

Про це повідомляє радниця голови Харківської облради волонтерка Наталія Попова.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 11:40;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ Харківської області 19 лютого попередньо постраждала жінка.".