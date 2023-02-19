Військові РФ обстріляли Вовчанськ, поранено жінку – Попова
Внаслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ Харківської області 19 лютого попередньо постраждала жінка.
Про це повідомляє радниця голови Харківської облради волонтерка Наталія Попова.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 11:40;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого обстрілу міста Вовчанськ Харківської області 19 лютого попередньо постраждала жінка.".