Горели дома, разбиты крыши и заборы — ГСЧС сообщила об обстрелах Харьковщины
Спасатели ГСЧС за сутки дважды выезжали тушить пожары, вызванные врагом в регионе.
«В Волчанске враг попал в частное домовладение, после чего загорелись перекрытие и крыша на площади 80 кв. м. Пострадавших нет. В с. Новоосиновое Купянского района произошел подобный обстрел жилищного сектора. Там горел частный дом на площади 30 кв. м. С пожаром огнеборцы 44-ГПСЧ справились в течение 1,5 часа», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также дважды спасатели выезжали проверять места «прилетов».
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«В пгт Двуречная повреждения получили: окна, крыша, стены трех жилых домов и заборы. В поселке Новоосиновое Купянского района – на территории домовладения разрушен 1 жилой дом, еще поврежден 1 жилой дом и хозяйственное сооружение», — сообщили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 08:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС за сутки дважды выезжали тушить пожары, вызванные врагом в регионе".