Горели дома, разбиты крыши и заборы — ГСЧС сообщила об обстрелах Харьковщины

Спасатели ГСЧС за сутки дважды выезжали тушить пожары, вызванные врагом в регионе.

«В Волчанске враг попал в частное домовладение, после чего загорелись перекрытие и крыша на площади 80 кв. м. Пострадавших нет. В с. Новоосиновое Купянского района произошел подобный обстрел жилищного сектора. Там горел частный дом на площади 30 кв. м. С пожаром огнеборцы 44-ГПСЧ справились в течение 1,5 часа», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также дважды спасатели выезжали проверять места «прилетов».

«В пгт Двуречная повреждения получили: окна, крыша, стены трех жилых домов и заборы. В поселке Новоосиновое Купянского района – на территории домовладения разрушен 1 жилой дом, еще поврежден 1 жилой дом и хозяйственное сооружение», — сообщили в ГСЧС.