Горіли будинки, розбиті дахи та огорожі – ДСНС про обстріли Харківщини
Рятувальники ДСНС за добу двічі виїжджали гасити пожежі, спричинені ворогом у регіоні.
“У м. Вовчанськ ворог влучив у приватне домоволодіння, після чого зайнялося перекриття та дах на площі 80 кв.м. Постраждалих немає. У с. Новоосинове, Куп’янського району стався подібний обстріл житлового сектору. Там горів приватний будинок на площі 30 кв.м. З пожежею вогнеборці 44-ДПРЧ впорались протягом 1,5 години”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також двічі рятувальники виїжджали перевіряти місця прильотів.
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“У смт Дворічна пошкоджень зазнали: вікна, дах, стіни трьох житлових будинків та паркани.
В селищі Новоосинове, Куп’янського району – на території домоволодіння зруйновано 1 житловий будинок, ще пошкоджено 1 житловий будинок та господарчу споруду”, – повідомили в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 08:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС за добу двічі виїжджали гасити пожежі, спричинені ворогом у регіоні".