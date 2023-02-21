Горіли будинки, розбиті дахи та огорожі – ДСНС про обстріли Харківщини

Рятувальники ДСНС за добу двічі виїжджали гасити пожежі, спричинені ворогом у регіоні.

“У м. Вовчанськ ворог влучив у приватне домоволодіння, після чого зайнялося перекриття та дах на площі 80 кв.м. Постраждалих немає. У с. Новоосинове, Куп’янського району стався подібний обстріл житлового сектору. Там горів приватний будинок на площі 30 кв.м. З пожежею вогнеборці 44-ДПРЧ впорались протягом 1,5 години”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також двічі рятувальники виїжджали перевіряти місця прильотів.

“У смт Дворічна пошкоджень зазнали: вікна, дах, стіни трьох житлових будинків та паркани.

В селищі Новоосинове, Куп’янського району – на території домоволодіння зруйновано 1 житловий будинок, ще пошкоджено 1 житловий будинок та господарчу споруду”, – повідомили в ДСНС.