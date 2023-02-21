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ISW не нашел подтверждений тому, что армия РФ пересекла границу на Харьковщине

Мир 08:00   21.02.2023
Оксана Горун
ISW не нашел подтверждений тому, что армия РФ пересекла границу на Харьковщине Фото: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) поставил под сомнение утверждения российских источников о якобы пересечении врагом границы Харьковской области со стороны РФ.

Так аналитики ISW откомментировали заявления российского террориста Гиркина.

«Гиркин заявил 19 февраля, что российские войска пересекли границу Харьковской области со стороны России и заняли один или два неуказанных приграничных населенных пункта. Гиркин утверждал, что стычки между украинскими и российскими войсками вдоль границы Сумской области усилились. У ISW нет независимого подтверждения того, что российские силы пересекли границу с Харьковской областью и захватили населенные пункты, но ранее оценивал угрозу трансграничных рейдов из Белгородской, Брянской и Курской областей на север и северо-восток Украины, что, вероятно, является попыткой заставить Украину развернуть в этих районах ограниченные подразделения для защиты от таких нападений, тем самым рассредоточив украинские войска», — считают в институте.

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Также аналитики заявили, что в настоящее время у вооруженных сил РФ нет боевой мощи, необходимой для начала нового крупного наступления у северных границ Украины.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 08:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) поставил под сомнение утверждения российских источников о якобы пересечении врагом границы Харьковской области со стороны РФ".