ISW не знайшов підтверджень тому, що армія РФ перетнула кордон на Харківщині
Інститут вивчення війни (ISW) поставив під сумнів твердження російських джерел про нібито перетин ворогом кордону Харківської області з боку РФ.
Так аналітики ISW прокоментували заяви російського терориста Гіркіна.
“Гіркін заявив 19 лютого, що російські війська перетнули кордон Харківської області з боку Росії та зайняли один або два невказані прикордонні населені пункти. Гіркін стверджував, що сутички між українськими та російськими військами вздовж кордону Сумської області посилилися. У ISW немає незалежного підтвердження того, що російські сили перетнули кордон із Харківською областю та захопили населені пункти, але раніше оцінював загрозу транскордонних рейдів із Бєлгородської, Брянської та Курської областей на північ та північний схід України, що, ймовірно, є спробою змусити Україну розгорнути в цих районах обмежені підрозділи для захисту від таких нападів, тим самим розосередивши українські війська”, – вважають в інституті.
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Також аналітики заявили, що наразі збройні сили РФ не мають бойової могутності, необхідної для початку нового великого наступу біля північних кордонів України.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 08:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) поставив під сумнів твердження російських джерел про нібито перетин ворогом кордону Харківської області з боку РФ".