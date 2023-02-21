На Харьковщине на 3 года посадили начальницу почты, воровавшей деньги клиентов

На 3 года и 2 месяца отправили за решетку начальницу отделения почтовой связи в Харьковской области, которая три года присваивала средства клиентов, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В одном из сел Лозовского района в период с 2017 по 2020 год начальник отделения почтовой связи неоднократно присваивала средства клиентов. Женщина получала от потерпевших денежные средства как оплату за налог на доходы физических лиц, уплачиваемых по результатам годового декларирования, и военный сбор. В качестве подтверждения получения средств злоумышленница выдавала потерпевшим соответствующие квитанции.

Однако деньги она не оприходовала, присваивая себе. Чтобы скрыть преступление, женщина подделывала кассовые отчеты, в которые вносила заведомо ложную информацию о сумме принятых платежей.

Всего от действий осужденной пострадали 15 человек.

Суд признал виновной начальницу отделения почтовой связи по фактам присвоения чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, составления и выдачи заведомо ложных официальных документов (ч.ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Ей назначен наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года.