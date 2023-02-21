На Харківщині на 3 роки посадили керівницю пошти, яка крала гроші клієнтів

На 3 роки та 2 місяці відправили за ґрати начальницю відділення поштового зв’язку в Харківській області, яка три роки привласнювала кошти клієнтів, повідомила Харківська обласна прокуратура.

В одному із сіл Лозівського району в період з 2017 по 2020 рік начальниця відділення поштового зв’язку неодноразово привласнювала кошти клієнтів. Жінка отримувала від потерпілих грошові кошти як оплату за податок на доходи фізичних осіб, який сплачують за результатами річного декларування, та військовий збір. У якості підтвердження отримання коштів зловмисниця видавала потерпілим відповідні квитанції.

Однак гроші вона не оприбутковувала, привласнюючи собі. Щоб приховати злочин, жінка підроблювала касові звіти, в які вносила завідомо неправдиву інформацію щодо суми прийнятих платежів.

Усього від дій засудженої постраждали 15 осіб.

Суд визнав винною начальницю відділення поштового зв’язку за фактами привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч.ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Їй призначили покарання у виді 3 років 2 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.