Облегчить работу ВСУ: харьковские дорожники трудятся на границе с Луганщиной
В Харьковской области дорожники приводят в порядок дорогу на границе с Луганщиной, чтобы облегчить военно-логистические, медицинские и гуманитарные коридоры.
Длина участка, на котором работают дорожники, составляет 18,9 километра. Там в качестве основы кладут щебеночно-песчаную смесь. После этого планируется ямочный ремонт, который будет выполнен с использованием асфальтобетона, рассказывают в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.
«Это значительно облегчит работу нашим военным и поможет с логистикой гуманитарных коридоров», — отмечают дорожники.
Фото: Служба автодорог в Харьковской области
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В ведомстве также напомнили, что в результате военных действий на Харьковщине было повреждено 1059 км дорог государственного значения и 25 искусственных сооружений. От последствий ведения боев дорожники расчистили 612 км автодорог и обеспечили проезд через 18 искусственных сооружений.
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 17:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области дорожники приводят в порядок дорогу на границе с Луганщиной, чтобы облегчить военно-логистические, медицинские и гуманитарные коридоры.".