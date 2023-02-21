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Облегчить работу ВСУ: харьковские дорожники трудятся на границе с Луганщиной

Общество 17:58   21.02.2023
Елена Нагорная
Облегчить работу ВСУ: харьковские дорожники трудятся на границе с Луганщиной Фото: Служба автомобильных дорог в Харьковской области

В Харьковской области дорожники приводят в порядок дорогу на границе с Луганщиной, чтобы облегчить военно-логистические, медицинские и гуманитарные коридоры.

Длина участка, на котором работают дорожники, составляет 18,9 километра. Там в качестве основы кладут щебеночно-песчаную смесь. После этого планируется ямочный ремонт, который будет выполнен с использованием асфальтобетона, рассказывают в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

«Это значительно облегчит работу нашим военным и поможет с логистикой гуманитарных коридоров», — отмечают дорожники.


Фото: Служба автодорог в Харьковской области

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В ведомстве также напомнили, что в результате военных действий на Харьковщине было повреждено 1059 км дорог государственного значения и 25 искусственных сооружений. От последствий ведения боев дорожники расчистили 612 км автодорог и обеспечили проезд через 18 искусственных сооружений.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области дорожники приводят в порядок дорогу на границе с Луганщиной, чтобы облегчить военно-логистические, медицинские и гуманитарные коридоры.".