Облегчить работу ВСУ: харьковские дорожники трудятся на границе с Луганщиной

В Харьковской области дорожники приводят в порядок дорогу на границе с Луганщиной, чтобы облегчить военно-логистические, медицинские и гуманитарные коридоры.

Длина участка, на котором работают дорожники, составляет 18,9 километра. Там в качестве основы кладут щебеночно-песчаную смесь. После этого планируется ямочный ремонт, который будет выполнен с использованием асфальтобетона, рассказывают в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

«Это значительно облегчит работу нашим военным и поможет с логистикой гуманитарных коридоров», — отмечают дорожники.



Фото: Служба автодорог в Харьковской области

В ведомстве также напомнили, что в результате военных действий на Харьковщине было повреждено 1059 км дорог государственного значения и 25 искусственных сооружений. От последствий ведения боев дорожники расчистили 612 км автодорог и обеспечили проезд через 18 искусственных сооружений.