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Полегшити роботу ЗСУ: харківські дорожники працюють на кордоні з Луганщиною

Суспільство 17:58   21.02.2023
Елена Нагорная
Полегшити роботу ЗСУ: харківські дорожники працюють на кордоні з Луганщиною

У Харківській області шляховики приводять до ладу дорогу на кордоні з Луганщиною, щоб полегшити військово-логістичні, медичні та гуманітарні коридори.

Довжина ділянки, на якій працюють шляховики, становить 18,9 кілометра. Там в якості основи кладуть щебенево-піщану суміш. Після цього планується ямковий ремонт, який буде виконано із використанням асфальтобетону, розповідають у Службі автомобільних доріг у Харківській області.

“Це значно полегшить роботу нашим військовим та допоможе з логістикою гуманітарних коридорів”, – зазначають шляховики.


Фото: Служба автодоріг у Харківській області

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У відомстві також нагадали, що внаслідок воєнних дій на Харківщині було пошкоджено 1059 км доріг державного значення та 25 штучних споруд. Від наслідків ведення боїв шляховики розчистили 612 км автошляхів та забезпечили проїзд через 18 штучних споруд.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2023 в 17:58;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області шляховики приводять до ладу дорогу на кордоні з Луганщиною, щоб полегшити військово-логістичні, медичні та гуманітарні коридори.".