Артиллеристы харьковской 92 ОМБр подбили три российские «Мста-С» (видео)
Опубликованы кадры успешной контрбатарейной борьбы, которую ведут воины харьковской бригады под Сватово.
Видео с передовой от 92 ОМБр опубликовал в своем telegram-канале начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
«Артиллеристы 92 бригады успешно проводят контрбатарейную борьбу и демилитаризуют технику оккупантов в районе города Сватово», — подписал он.
Пока в кадре дымит подбитая вражеская техника, за кадром украинский военнослужащий комментирует происходящее.
«Это стоит батарея, три единицы «Мста-С». Первый разрыв… Они прям под кустами стоят. Вот второй разрыв. Из двух пушек. После этого батарея заводится, одна машина поехала справа, одна выехала, встала посреди поля… Почти прямое попадание, что-то отвалилось из третьей «Мсты», — отметил комментатор.
Одна из единиц вражеской техники после удара украинской артиллерии сломалась и остановилась посреди поля. Другая, сильно дымясь, продолжила движение и даже «подобрала пассажиров».
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«Батарея прекратила ведение огня, я думаю, что надолго», — оценил результаты стрельбы артиллеристов автор видео.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 21:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Опубликованы кадры успешной контрбатарейной борьбы, которую ведут воины харьковской бригады под Сватово".