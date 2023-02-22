Артилеристи харківської 92 ОМБр підбили три російські “Мста-С” (відео)

Опубліковано кадри успішної контрбатарейної боротьби, яку ведуть воїни харківської бригади під Сватовим.

Відео із передової від 92 ОМБр опублікував у своєму телеграм-каналі начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

“Артилеристи 92 бригади успішно проводять контрбатарейну боротьбу та демілітаризують техніку окупантів у районі міста Сватове”, – підписав він.

Поки в кадрі димить підбита ворожа техніка, за кадром український військовослужбовець коментує те, що відбувається.

“Це стоїть батарея, три одиниці “Мста-С”. Перший розрив… Вони просто під кущами стоять. Ось другий розрив. З двох гармат. Після цього батарея заводиться, одна машина поїхала праворуч, одна виїхала, встала посеред поля… Майже пряме влучення, щось відвалилося з третьої “Мсти”, – зазначив коментатор.

Одна з одиниць ворожої техніки після удару української артилерії зламалася та зупинилася посеред поля. Інша, сильно димлячись, продовжила рух і навіть “підібрала пасажирів”.

“Батарея припинила ведення вогню, я думаю, що надовго”, – оцінив результати ведення вогню артилеристами автор відео.