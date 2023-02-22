Live
  • Середа 22.02.2023
    • Харків
  •   -9°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.98
    • 🟢

Артилеристи харківської 92 ОМБр підбили три російські “Мста-С” (відео)

Події 21:46   22.02.2023
Оксана Горун
Артилеристи харківської 92 ОМБр підбили три російські “Мста-С” (відео)

Опубліковано кадри успішної контрбатарейної боротьби, яку ведуть воїни харківської бригади під Сватовим.

Відео із передової від 92 ОМБр опублікував у своєму телеграм-каналі начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

“Артилеристи 92 бригади успішно проводять контрбатарейну боротьбу та демілітаризують техніку окупантів у районі міста Сватове”, – підписав він.

Поки в кадрі димить підбита ворожа техніка, за кадром український військовослужбовець коментує те, що відбувається.

“Це стоїть батарея, три одиниці “Мста-С”. Перший розрив… Вони просто під кущами стоять. Ось другий розрив. З двох гармат. Після цього батарея заводиться, одна машина поїхала праворуч, одна виїхала, встала посеред поля… Майже пряме влучення, щось відвалилося з третьої “Мсти”, – зазначив коментатор.

Одна з одиниць ворожої техніки після удару української артилерії зламалася та зупинилася посеред поля. Інша, сильно димлячись, продовжила рух і навіть “підібрала пасажирів”.

Читайте також: Бійці харківської 92-ї ОМБр показали, як знищили танк окупантів (відео)

“Батарея припинила ведення вогню, я думаю, що надовго”, – оцінив результати ведення вогню артилеристами автор відео.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

20:35
“Візьму кувалду” – що думають харків’яни про повторний наступ РФ (відео)
20:09
Ми чітко розуміємо, що Харків та область будуть під ураженням – Синєгубов
19:24
Синєгубов заявив, що РФ украй необхідний залізничний вузол на Харківщині
18:18
Ворожа ДРГ перетнула кордон на Харківщині – інформація Генштабу (карта)
08:45
Фельдшер з Харківщини отримав від Зеленського нагороду “За врятоване життя”

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Артилеристи харківської 92 ОМБр підбили три російські “Мста-С” (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 21:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опубліковано кадри успішної контрбатарейної боротьби, яку ведуть воїни харківської бригади під Сватовим".