Артилеристи харківської 92 ОМБр підбили три російські “Мста-С” (відео)
Опубліковано кадри успішної контрбатарейної боротьби, яку ведуть воїни харківської бригади під Сватовим.
Відео із передової від 92 ОМБр опублікував у своєму телеграм-каналі начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
“Артилеристи 92 бригади успішно проводять контрбатарейну боротьбу та демілітаризують техніку окупантів у районі міста Сватове”, – підписав він.
Поки в кадрі димить підбита ворожа техніка, за кадром український військовослужбовець коментує те, що відбувається.
“Це стоїть батарея, три одиниці “Мста-С”. Перший розрив… Вони просто під кущами стоять. Ось другий розрив. З двох гармат. Після цього батарея заводиться, одна машина поїхала праворуч, одна виїхала, встала посеред поля… Майже пряме влучення, щось відвалилося з третьої “Мсти”, – зазначив коментатор.
Одна з одиниць ворожої техніки після удару української артилерії зламалася та зупинилася посеред поля. Інша, сильно димлячись, продовжила рух і навіть “підібрала пасажирів”.
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“Батарея припинила ведення вогню, я думаю, що надовго”, – оцінив результати ведення вогню артилеристами автор відео.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 21:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опубліковано кадри успішної контрбатарейної боротьби, яку ведуть воїни харківської бригади під Сватовим".