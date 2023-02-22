Полиция показала фото последствий ударов врага по Купянску и не только (фото)

О последствиях ударов российских военных по городам Купянск, Волчанск и поселку Двуречная 21 февраля рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, утром россияне ударили по жилому кварталу Купянска из ствольной артиллерии. В результате этого был поврежден фасад и павильоны детского учреждения. Днем военные РФ снова атаковали Купянск — снаряд попал в частный дом, ранения получил 54-летний горожанин.

В городе Волчанск и поселке Двуречная повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки и гараж.

В течение дня оккупанты били из танков и минометов по приграничным селам Харьковского района. Разрушениям подверглись гражданские объекты. Обошлось без жертв.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Напомним, что по данным главы ХОВА Олега Синегубова детсад, стадион и 5-этажка были повреждены в Купянске 21 февраля ракетным ударом, а раненому жителю города — 68 лет.