Поліція показала фото наслідків ударів ворога по Куп’янську і не тільки (фото)
Про наслідки ударів російських військових по містах Куп’янськ, Вовчанськ та селищу Дворічна 21 лютого розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.
За даними правоохоронців, вранці росіяни вдарили по житловому кварталу Куп’янська зі ствольної артилерії. Внаслідок цього було пошкоджено фасад та павільйони дитячого закладу. Вдень військові РФ знову атакували Куп’янськ – снаряд влучив у приватний будинок, поранення отримав 54-річний містянин.
У місті Вовчанськ та селищі Дворічна пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі будівлі та гараж.
Протягом дня окупанти гатили з танків та мінометів по прикордонних селах Харківського району. Руйнувань зазнали цивільні об’єкти. Обійшлося без жертв.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
Нагадаємо, що за даними голови ХОВА Олега Синєгубова дитсадок, стадіон та 5-поверхівка були пошкоджені в Куп’янську 21 лютого ракетним ударом, а пораненому жителю міста – 68 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 10:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки ударів російських військових по містах Куп’янськ, Вовчанськ та селищу Дворічна 21 лютого розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.".