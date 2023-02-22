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Поліція показала фото наслідків ударів ворога по Куп’янську і не тільки (фото)

Події 10:08   22.02.2023
Олена Нагорна
Поліція показала фото наслідків ударів ворога по Куп’янську і не тільки (фото)

Про наслідки ударів російських військових по містах Куп’янськ, Вовчанськ та селищу Дворічна 21 лютого розповіли  у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними правоохоронців, вранці росіяни вдарили по житловому кварталу Куп’янська зі ствольної артилерії. Внаслідок цього було пошкоджено фасад та павільйони дитячого закладу. Вдень військові РФ знову атакували Куп’янськ – снаряд влучив у приватний будинок, поранення отримав 54-річний містянин.

У місті Вовчанськ та селищі Дворічна пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі будівлі та гараж.

Протягом дня окупанти гатили з танків та мінометів по прикордонних селах Харківського району. Руйнувань зазнали цивільні об’єкти. Обійшлося без жертв.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Нагадаємо, що за даними голови ХОВА Олега Синєгубова дитсадок, стадіон та 5-поверхівка були пошкоджені в Куп’янську 21 лютого ракетним ударом, а пораненому жителю міста – 68 років.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 10:08;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки ударів російських військових по містах Куп’янськ, Вовчанськ та селищу Дворічна 21 лютого розповіли  у ГУ Нацполіції у Харківській області.".