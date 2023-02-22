Ракетный удар по Харькову: пострадали мужчина и женщина

У обоих пострадавших от утреннего удара по Харькову взрывные травмы и осколочные ранения, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Сегодня утром весь Харьков услышал четыре взрыва. Все четыре ракеты взорвались в Киевском районе — два человека пострадали, 46-летняя женщина и 56-летний мужчина — оба с взрывными травмами и осколочными ранениями», — написал Болвинов в facebook.

Он сообщил, что, по предварительным данным, по городу ударили ракетами комплекса С-300.

Полиция на местах изымала обломки ракет.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ранения у пострадавших во время утреннего «прилета» — легкие.