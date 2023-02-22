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Ракетный удар по Харькову: пострадали мужчина и женщина

Происшествия 17:13   22.02.2023
Оксана Горун
Ракетный удар по Харькову: пострадали мужчина и женщина Фото: facebook Сергея Болвинова

У обоих пострадавших от утреннего удара по Харькову взрывные травмы и осколочные ранения, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Сегодня утром весь Харьков услышал четыре взрыва. Все четыре ракеты взорвались в Киевском районе — два человека пострадали, 46-летняя женщина и 56-летний мужчина — оба с взрывными травмами и осколочными ранениями», — написал Болвинов в facebook.

Он сообщил, что, по предварительным данным, по городу ударили ракетами комплекса С-300.

Полиция на местах изымала обломки ракет.

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    • Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ранения у пострадавших во время утреннего «прилета» — легкие.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 17:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У обоих пострадавших от утреннего удара по Харькову взрывные травмы и осколочные ранения, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов".