Ракетный удар по Харькову: пострадали мужчина и женщина
Фото: facebook Сергея Болвинова
У обоих пострадавших от утреннего удара по Харькову взрывные травмы и осколочные ранения, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Сегодня утром весь Харьков услышал четыре взрыва. Все четыре ракеты взорвались в Киевском районе — два человека пострадали, 46-летняя женщина и 56-летний мужчина — оба с взрывными травмами и осколочными ранениями», — написал Болвинов в facebook.
Он сообщил, что, по предварительным данным, по городу ударили ракетами комплекса С-300.
Полиция на местах изымала обломки ракет.
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Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ранения у пострадавших во время утреннего «прилета» — легкие.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 17:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У обоих пострадавших от утреннего удара по Харькову взрывные травмы и осколочные ранения, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов".