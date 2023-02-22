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Ракетний удар по Харкову: постраждали чоловік та жінка

Події 17:13   22.02.2023
Оксана Горун
Ракетний удар по Харкову: постраждали чоловік та жінка Фото: фейсбук Сергія Болвінова

В обох постраждалих від ранкового удару по Харкову вибухові травми та осколкові поранення, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

“Сьогодні вранці весь Харків почув чотири вибухи. Всі чотири ракети вибухнули у Київському районі – двоє людей постраждали, 46-річна жінка та 56-річний чоловік – обидва з вибуховими травмами та осколковими пораненнями”, – написав Болвінов у фейсбуці.

Він повідомив, що за попередніми даними, по місту вдарили ракетами комплексу С-300.

Поліція на місцях вилучала уламки ракет.

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    • Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що поранення у постраждалих під час ранкового “прильоту” – легкі.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 17:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В обох постраждалих від ранкового удару по Харкову вибухові травми та осколкові поранення, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов".