Ракетний удар по Харкову: постраждали чоловік та жінка
Фото: фейсбук Сергія Болвінова
В обох постраждалих від ранкового удару по Харкову вибухові травми та осколкові поранення, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
“Сьогодні вранці весь Харків почув чотири вибухи. Всі чотири ракети вибухнули у Київському районі – двоє людей постраждали, 46-річна жінка та 56-річний чоловік – обидва з вибуховими травмами та осколковими пораненнями”, – написав Болвінов у фейсбуці.
Він повідомив, що за попередніми даними, по місту вдарили ракетами комплексу С-300.
Поліція на місцях вилучала уламки ракет.
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Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що поранення у постраждалих під час ранкового “прильоту” – легкі.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 17:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В обох постраждалих від ранкового удару по Харкову вибухові травми та осколкові поранення, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов".