Ракетний удар по Харкову: постраждали чоловік та жінка

В обох постраждалих від ранкового удару по Харкову вибухові травми та осколкові поранення, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

“Сьогодні вранці весь Харків почув чотири вибухи. Всі чотири ракети вибухнули у Київському районі – двоє людей постраждали, 46-річна жінка та 56-річний чоловік – обидва з вибуховими травмами та осколковими пораненнями”, – написав Болвінов у фейсбуці.

Він повідомив, що за попередніми даними, по місту вдарили ракетами комплексу С-300.

Поліція на місцях вилучала уламки ракет.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що поранення у постраждалих під час ранкового “прильоту” – легкі.