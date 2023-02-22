«Укрэнерго» сообщило, что на Харьковщине хватает электроэнергии
Потребление на уровне обычного рабочего дня и дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется, сообщили в «Укрэнерго».
В настоящее время в энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии осуществляется в незначительных объемах благодаря стабилизации электроснабжения в стране.
Лимиты потребления в Харьковской области не вводили, потому что нет дефицита мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможны отключения.
Без света из-за погодных условий остаются 137 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Ремонт продолжается.
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- • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 11:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Потребление на уровне обычного рабочего дня и дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется, сообщили в «Укрэнерго».".