«Укрэнерго» сообщило, что на Харьковщине хватает электроэнергии

Потребление на уровне обычного рабочего дня и дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется, сообщили в «Укрэнерго».

В настоящее время в энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии осуществляется в незначительных объемах благодаря стабилизации электроснабжения в стране.

Лимиты потребления в Харьковской области не вводили, потому что нет дефицита мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможны отключения.

Без света из-за погодных условий остаются 137 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Ремонт продолжается.