“Укренерго” повідомило, що на Харківщині вистачає електроенергії
Споживання на рівні звичайного робочого дня та дефіцит потужності в енергосистемі відсутнє та не прогнозується, повідомили в “Укренерго”.
Наразі в енергосистемі працюють всі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюють у незначних обсягах завдяки стабілізації електропостачання у країні.
Ліміти споживання у Харківській області не запроваджували, бо немає дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливі відключення.
Без світла через погодні умови залишаються 137 населених пунктів у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Ремонт продовжується.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 11:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Споживання на рівні звичайного робочого дня та дефіцит потужності в енергосистемі відсутнє та не прогнозується, повідомили в “Укренерго”. ".