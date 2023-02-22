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“Укренерго” повідомило, що на Харківщині вистачає електроенергії

Суспільство 11:17   22.02.2023
Оксана Якушко
“Укренерго” повідомило, що на Харківщині вистачає електроенергії

Споживання на рівні звичайного робочого дня та дефіцит потужності в енергосистемі відсутнє та не прогнозується, повідомили в “Укренерго”. 

Наразі в енергосистемі працюють всі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюють у незначних обсягах завдяки стабілізації електропостачання у країні.

Ліміти споживання у Харківській області не запроваджували, бо немає дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливі відключення.

Без світла через погодні умови залишаються 137 населених пунктів у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Ремонт продовжується.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 11:17;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Споживання на рівні звичайного робочого дня та дефіцит потужності в енергосистемі відсутнє та не прогнозується, повідомили в “Укренерго”. ".