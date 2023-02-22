“Укренерго” повідомило, що на Харківщині вистачає електроенергії

Споживання на рівні звичайного робочого дня та дефіцит потужності в енергосистемі відсутнє та не прогнозується, повідомили в “Укренерго”.

Наразі в енергосистемі працюють всі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюють у незначних обсягах завдяки стабілізації електропостачання у країні.

Ліміти споживання у Харківській області не запроваджували, бо немає дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливі відключення.

Без світла через погодні умови залишаються 137 населених пунктів у Київській, Житомирській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях. Ремонт продовжується.