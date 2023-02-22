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В результате обстрела на Харьковщине ранен 40-летний мужчина — Мельник

Происшествия 21:09   22.02.2023
Оксана Горун
В результате обстрела на Харьковщине ранен 40-летний мужчина — Мельник Фото: пресс-служба ХОВА

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о пострадавшем от рук российских террористов на Купянщине.

«В селе Подолы, Купянского района, в результате вражеского обстрела ранения получил 40-летний местный житель, — написал Мельник в telegram. — Также двое пострадавших, которые получили легкие травмы, порезы во время ракетных обстрелов Киевского района города Харькова».

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Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что в районе Купянска жить не просто опасно, а уже почти невозможно. Сейчас оттуда проводят эвакуацию жителей. 22 февраля вывезли еще 30 человек. Враг, по оценкам Синегубова, хочет отбить утраченные позиции в этом районе — в первую очередь, чтобы решить вопросы логистики посредством железной дороги.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 21:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о пострадавшем от рук российских террористов на Купянщине".