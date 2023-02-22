В результате обстрела на Харьковщине ранен 40-летний мужчина — Мельник

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о пострадавшем от рук российских террористов на Купянщине.

«В селе Подолы, Купянского района, в результате вражеского обстрела ранения получил 40-летний местный житель, — написал Мельник в telegram. — Также двое пострадавших, которые получили легкие травмы, порезы во время ракетных обстрелов Киевского района города Харькова».

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что в районе Купянска жить не просто опасно, а уже почти невозможно. Сейчас оттуда проводят эвакуацию жителей. 22 февраля вывезли еще 30 человек. Враг, по оценкам Синегубова, хочет отбить утраченные позиции в этом районе — в первую очередь, чтобы решить вопросы логистики посредством железной дороги.