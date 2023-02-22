В результате обстрела на Харьковщине ранен 40-летний мужчина — Мельник
Фото: пресс-служба ХОВА
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о пострадавшем от рук российских террористов на Купянщине.
«В селе Подолы, Купянского района, в результате вражеского обстрела ранения получил 40-летний местный житель, — написал Мельник в telegram. — Также двое пострадавших, которые получили легкие травмы, порезы во время ракетных обстрелов Киевского района города Харькова».
Читайте также: Вражеская ДРГ пересекла границу на Харьковщине — информация Генштаба (карта)
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов заявил о том, что в районе Купянска жить не просто опасно, а уже почти невозможно. Сейчас оттуда проводят эвакуацию жителей. 22 февраля вывезли еще 30 человек. Враг, по оценкам Синегубова, хочет отбить утраченные позиции в этом районе — в первую очередь, чтобы решить вопросы логистики посредством железной дороги.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В результате обстрела на Харьковщине ранен 40-летний мужчина — Мельник»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 21:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о пострадавшем от рук российских террористов на Купянщине".