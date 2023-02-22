Внаслідок обстрілу на Харківщині поранено 40-річного чоловіка – Мельник

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про потерпілого від рук російських терористів на Куп’янщині.

“У селі Подоли, Куп’янського району, внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав 40-річний місцевий житель, – написав Мельник у телеграмі. – Також двоє постраждалих, які отримали легкі травми, порізи під час ракетного обстрілу Київського району міста Харкова”.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що в районі Куп’янська жити не просто небезпечно, а вже майже неможливо. Наразі звідти проводять евакуацію мешканців. 22 лютого вивезли ще 30 людей. Ворог, за оцінками Синєгубова, хоче відбити втрачені позиції в цьому районі – насамперед, щоб розв’язати питання логістики за допомогою залізниці.