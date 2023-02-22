Везли патроны и форму армии РФ: полиция остановила автомобиль в Купянске

За прошедшие сутки правоохранители обработали 862 сообщения граждан о правонарушениях, сообщает в Facebook глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

В городе Купянск работники полка полиции особого назначения остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин 31 и 35 лет. В машине полицейские нашли патроны для огнестрельного оружия и комплект формы военных РФ, рассказал Тимошко и добавил, что по данному факту проводится проверка.

Всего за прошедшие сутки правоохранители на блокпостах совместно с военными проверили более 3300 транспортных средств, а также составили четыре админматериала в отношении пьяных водителей.

Тимошко рассказал, что по подозрению в причастности к ДРГ и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставили для проверки 17 человек.

Кроме этого, полиция установила личность 40-летней вероятной похитительницы мобильного телефона и обнаружила в вестибюле станции метро «Холодная гора» 50-летнего жителя Харьковской области, который разыскивался за уголовное преступление.