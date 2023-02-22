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Везли патроны и форму армии РФ: полиция остановила автомобиль в Купянске

Происшествия 08:21   22.02.2023
Елена Нагорная
Везли патроны и форму армии РФ: полиция остановила автомобиль в Купянске Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

За прошедшие сутки правоохранители обработали 862 сообщения граждан о правонарушениях, сообщает в Facebook глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

В городе Купянск работники полка полиции особого назначения остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин 31 и 35 лет. В машине полицейские нашли патроны для огнестрельного оружия и комплект формы военных РФ, рассказал Тимошко и добавил, что по данному факту проводится проверка.

Всего за прошедшие сутки правоохранители на блокпостах совместно с военными проверили более 3300 транспортных средств, а также составили четыре админматериала в отношении пьяных водителей.

Тимошко рассказал, что по подозрению в причастности к ДРГ и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставили для проверки 17 человек.

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Кроме этого, полиция установила личность 40-летней вероятной похитительницы мобильного телефона и обнаружила в вестибюле станции метро «Холодная гора» 50-летнего жителя Харьковской области, который разыскивался за уголовное преступление.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 08:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки правоохранители обработали 862 сообщения граждан о правонарушениях, сообщает в Facebook глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".