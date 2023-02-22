Live
  • Середа 22.02.2023
    • Харків
  •   -10°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.98
    • 🔴

Везли патрони та форму армії РФ: поліція зупинила автомобіль у Куп’янську

Події 08:21   22.02.2023
Олена Нагорна
Везли патрони та форму армії РФ: поліція зупинила автомобіль у Куп’янську

Минулої доби правоохоронці опрацювали 862 повідомлення громадян про правопорушення, повідомляє у Facebook начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

У місті Куп’янськ працівники полку поліції особливого призначення зупинили автомобіль, в якому перебували двоє чоловіків 31 та 35 років. У машині поліцейські знайшли набої для вогнепальної зброї та комплект форми військових РФ, розповів Тимошко і додав, що за цим фактом проводиться перевірка.

Загалом минулої доби правоохоронці на блокпостах спільно з військовими перевірили понад 3300 транспортних засобів, а також склали чотири адмінматеріали щодо п’яних водіїв.

Тимошко розповів, що за підозрою у причетності до ДРГ та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доправили для перевірки 17 осіб.

Читайте також: 60-річний мешканець Харківщині тримав удома зброю, набої і форму РФ

Окрім цього, поліція встановила особу 40-річної ймовірної викрадачки мобільного телефону та виявила у вестибюлі станції метро “Холодна гора” 50-річного жителя Харківської області, який розшукувався за кримінальний злочин.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

08:38
На Чугуївщині снаряд впав на території приватного дому, сталася пожежа – ДСНС
08:21
Везли патрони та форму армії РФ: поліція зупинила автомобіль у Куп’янську
07:52
ISW згадав про контратаку ЗСУ в районі Гряниківки на Харківщині
07:24
Понад 20 населених пунктів Харківщини обстріляно тільки на одному напрямку
21:35
15 тонн обладнання для відновлення енергооб’єктів отримала Харківщина (відео)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Везли патрони та форму армії РФ: поліція зупинила автомобіль у Куп’янську»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 08:21;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби правоохоронці опрацювали 862 повідомлення громадян про правопорушення, повідомляє у Facebook начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.".