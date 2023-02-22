Везли патрони та форму армії РФ: поліція зупинила автомобіль у Куп’янську

Минулої доби правоохоронці опрацювали 862 повідомлення громадян про правопорушення, повідомляє у Facebook начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

У місті Куп’янськ працівники полку поліції особливого призначення зупинили автомобіль, в якому перебували двоє чоловіків 31 та 35 років. У машині поліцейські знайшли набої для вогнепальної зброї та комплект форми військових РФ, розповів Тимошко і додав, що за цим фактом проводиться перевірка.

Загалом минулої доби правоохоронці на блокпостах спільно з військовими перевірили понад 3300 транспортних засобів, а також склали чотири адмінматеріали щодо п’яних водіїв.

Тимошко розповів, що за підозрою у причетності до ДРГ та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доправили для перевірки 17 осіб.

Окрім цього, поліція встановила особу 40-річної ймовірної викрадачки мобільного телефону та виявила у вестибюлі станції метро “Холодна гора” 50-річного жителя Харківської області, який розшукувався за кримінальний злочин.