Live
  • Четверг 23.02.2023
    • Харьков
  •   -11°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.93
    • 🔴

ГСЧС: 12-летняя девочка едва не угорела во время пожара на Харьковщине

Происшествия 08:11   23.02.2023
Оксана Якушко
ГСЧС: 12-летняя девочка едва не угорела во время пожара на Харьковщине

За сутки с 22 по 23 февраля 2023 спасатели ГСЧС Харьковского гарнизона совершили 24 оперативных выезда, из которых 15 – на ликвидацию пожаров.

Пожар, вызванный обстрелами, за сутки не было.

2 раза спасатели выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов. В Харькове в результате ракетного удара повреждения получил промышленный объект, пострадали 2 человека.

В Волчанске в результате артобстрелов нанесен ущерб 5 частным домовладениям и 2 учебным заведениям. Пострадавших нет.

Пожары, не связанные с ведением боевых действий, произошли в селе Огурцовка Шевченковской общины. В 16:35 загорелся частный дом, где горели домашние вещи и перекрытия на площади около 24 кв.м. Пострадала 12-летняя девочка. Она получила отравление угарным газом и была госпитализирована в больницу Харькова. Спасатели 54-й ДРПЧ справились с огнем в 17:11. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В 20:17 произошло возгорание в подвале жилой 12-ти полной службы на пр. Людвига Свободы, 31. Горел мусор на площади 5 кв.м. В ходе разведки спасателями 32-й ДРПЧ было обнаружено тело погибшего мужчины, данные которого устанавливаются. Пожар укротили в 21:02. Ее причиной также могло стать неосторожное обращение с огнем.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 137 единиц взрывоопасных предметов.

Жителям города Изюма спасатели доставили 8 тонн питьевой воды.

Читайте также: На Чугуевщине снаряд упал на территории частного дома, произошел пожар – ГСЧС

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

07:31
Враг обстрелял 18 районов населенных пунктов в Харьковской области — Генштаб
08:38
На Чугуевщине снаряд упал на территории частного дома, произошел пожар — ГСЧС
14:13
На Харьковщине на 3 года посадили начальницу почты, воровавшей деньги клиентов
08:10
Горели дома, разбиты крыши и заборы — ГСЧС сообщила об обстрелах Харьковщины
21:48
Творили настоящие чудеса: бойцы ГСЧС Харьковщины подвели итоги 2022-го (видео)

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «ГСЧС: 12-летняя девочка едва не угорела во время пожара на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 08:11;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки с 22 по 23 февраля 2023 спасатели ГСЧС Харьковского гарнизона совершили 24 оперативных выезда, из которых 15 – на ликвидацию пожаров.".