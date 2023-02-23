ГСЧС: 12-летняя девочка едва не угорела во время пожара на Харьковщине
За сутки с 22 по 23 февраля 2023 спасатели ГСЧС Харьковского гарнизона совершили 24 оперативных выезда, из которых 15 – на ликвидацию пожаров.
Пожар, вызванный обстрелами, за сутки не было.
2 раза спасатели выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов. В Харькове в результате ракетного удара повреждения получил промышленный объект, пострадали 2 человека.
В Волчанске в результате артобстрелов нанесен ущерб 5 частным домовладениям и 2 учебным заведениям. Пострадавших нет.
Пожары, не связанные с ведением боевых действий, произошли в селе Огурцовка Шевченковской общины. В 16:35 загорелся частный дом, где горели домашние вещи и перекрытия на площади около 24 кв.м. Пострадала 12-летняя девочка. Она получила отравление угарным газом и была госпитализирована в больницу Харькова. Спасатели 54-й ДРПЧ справились с огнем в 17:11. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
В 20:17 произошло возгорание в подвале жилой 12-ти полной службы на пр. Людвига Свободы, 31. Горел мусор на площади 5 кв.м. В ходе разведки спасателями 32-й ДРПЧ было обнаружено тело погибшего мужчины, данные которого устанавливаются. Пожар укротили в 21:02. Ее причиной также могло стать неосторожное обращение с огнем.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 137 единиц взрывоопасных предметов.
Жителям города Изюма спасатели доставили 8 тонн питьевой воды.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 08:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки с 22 по 23 февраля 2023 спасатели ГСЧС Харьковского гарнизона совершили 24 оперативных выезда, из которых 15 – на ликвидацию пожаров.".