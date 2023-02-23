ДСНС: 12-річна дівчинка ледь не вчаділа під час пожежі на Харківщині

За добу з 22 по 23 лютого 2023 року рятувальники ДСНС Харківського гарнізону здійснили 24 оперативні виїзди, з яких 15 – на ліквідацію пожеж.

Пожеж, спричинених обстрілами, за добу не було.

2 рази рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У Харкові внаслідок ракетного удару пошкоджень зазнав промисловий об’єкт, постраждало 2 людей.

У Вовчанську внаслідок артобстрілів завдано шкоди 5 приватним домоволодінням та 2 навчальним закладам. Постраждалих немає.

Пожежі, не пов’язані з веденням бойових дій сталися у селі Огурцівка Шевченківської громади. О 16:35 зайнявся приватний будинок, де горіли домашні речі та перекриття на площі біля 24 кв.м. Постраждала 12-річна дівчинка. Вона отримала отруєння чадним газом і була госпіталізована до лікарні Харкова. Рятувальники 54-ї ДРПЧ впорались з вогнем о 17:11. Причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем.

О 20:17 сталось загоряння у підвалі житлової 12-типовнерхівки на пр. Людвіга Свободи, 31. Горіло сміття на площі 5 кв.м. Під час проведення розвідки рятувальниками 32-ї ДРПЧ було виявлене тіло загиблого чоловіка, дані якого встановлюються. Пожежу приборкали о 21:02. Її причиною також могло стати необережне поводження з вогнем.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 137 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 8 тонн питної води.