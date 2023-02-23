Из 11 ракет, запущенных по Харьковщине, долетела одна — Генштаб

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов назвал падение российских ракет на территории Белгородской области «кармой».

«Карма не прекращает догонять врага. Так, 20 февраля противник, пытаясь повторно нанести ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры в районе города Харькова и области, осуществил запуск 11 зенитных управляемых ракет из района Белгородской области, из которых только одна попала по территории Украины. Остальные ракеты совершили подрыв в воздушном пространстве РФ, остатки упали на территорию Белгородской области», — заявил Громов на брифинге в Military Media Center 23 февраля.

Он отметил, что причиной такого происшествия могла стать неисправность вооружения, которому «аналогов нет» или слабой обученности солдат так называемой «второй армии мира».

«Все чаще и чаще взрывы возникают на российской территории. Как назло для россиян – именно на объектах критической инфраструктуры. В результате этих «досадных» случаев распространяются панические настроения среди населения Белгородской области, которое уже понимает, как это жить без электричества и отопления», — заявил Громов.

Ранее он также сообщил, что наступление россиян на Купянском направлении пока провалилось, но враг подтягивает резервы.