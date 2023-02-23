Із 11 ракет, запущених по Харківщині, долетіла одна – Генштаб
Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов назвав падіння російських ракет на території Бєлгородської області “кармою”.
“Карма не полишає наздоганяти ворога. Так, 20 лютого противник, намагаючись повторно завдати ракетного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в районі міста Харків та області, здійснив запуск 11 зенітних керованих ракет з району Бєлгородської області, з яких лише одна влучила по території України. Решта ракет здійснила підрив у повітряному просторі РФ, залишки впали на територію Бєлгородської області“, – заявив Громов на брифінгу в Military Media Center 23 лютого.
Він зазначив, що причиною такої події могла стати несправність озброєння, якому “аналогов нет” або слабкої навченості солдатів так званої “другої армії світу”.
“Усе частіше й частіше вибухи виникають на російській території. Як на зло для росіян – саме на об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок цих прикрих випадків поширюються панічні настрої серед населення Бєлгородської області, яке вже розуміє, як це – жити без електрики та опалення”, – заявив Громов.
Читайте також: Дві атаки та авіаудар – Генштаб повідомив про добу на Харківщині
Раніше він також повідомив, що наступ росіян на Куп’янському напрямку поки що провалився, але ворог підтягує резерви.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Із 11 ракет, запущених по Харківщині, долетіла одна – Генштаб»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 16:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов назвав падіння російських ракет на території Бєлгородської області “кармою”".