Із 11 ракет, запущених по Харківщині, долетіла одна – Генштаб

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов назвав падіння російських ракет на території Бєлгородської області “кармою”.

“Карма не полишає наздоганяти ворога. Так, 20 лютого противник, намагаючись повторно завдати ракетного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в районі міста Харків та області, здійснив запуск 11 зенітних керованих ракет з району Бєлгородської області, з яких лише одна влучила по території України. Решта ракет здійснила підрив у повітряному просторі РФ, залишки впали на територію Бєлгородської області“, – заявив Громов на брифінгу в Military Media Center 23 лютого.

Він зазначив, що причиною такої події могла стати несправність озброєння, якому “аналогов нет” або слабкої навченості солдатів так званої “другої армії світу”.

“Усе частіше й частіше вибухи виникають на російській території. Як на зло для росіян – саме на об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок цих прикрих випадків поширюються панічні настрої серед населення Бєлгородської області, яке вже розуміє, як це – жити без електрики та опалення”, – заявив Громов.

Раніше він також повідомив, що наступ росіян на Куп’янському напрямку поки що провалився, але ворог підтягує резерви.